Pedro Troglio, de ser el rey en Honduras, a pelear los últimos lugares en Argentina con San Lorenzo

Sus números no lo respaldan actualmente pues ha dirigido cinco compromisos al ciclón y solamente suma dos empates, por tres derrotas. A pesar de ello, la afición le hace buen ambiente al entorno.

Pedro Troglio pasa horas bajas en el banquillo del San Lorenzo de Almagro de la Superliga argentina . El entrenador de Luján no ha podido celebrar un triunfo con un club al que agarró en llamas.

El entrenador ex Olimpia no puede ganar dirigiendo a San Lorenzo y en conferencia de prensa habló de ello. “La tranquilidad te la da ganar. No es que uno se pone plazos. Depende de los estados de ánimo después de algún partido. Está claro que urge ganar”.

“En los cinco partidos, en ninguno tuvimos la posibilidad de empezar en ventaja. Si se convertía el penal, era otra cosa”, agregó Pedro Troglio, esto porque Nicolás Fernández tuvo la oportunidad de anotar un penal y ponerse en ventaja contra River Plate, pero lo erró.

“Estoy feliz de estar donde estoy. Creo que hice lo correcto. Sabía que no iba a ser fácil. Si vos terminaste 21° de 26 equipos, no es factible que al otro campeonato salgas campeón del mundo. Es factible que cueste. Podía pasar. Era un calendario duro, durísimo, de entrada y era posible. Pero estoy feliz de estar acá. Sinceramente. Lo tomo como un gran paso en mi carrera, un desafío muy grande que puede salir bien o mal, pero estoy feliz con el lugar donde estoy”, explicó en la misma conferencia.