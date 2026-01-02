"Prefiero golpear a Lamine Yamal": jugador del Espanyol calienta el derbi ante Barcelona y envía mensaje a Joan García

Por si el derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona no llegaba ya suficientemente cargado de electricidad, las recientes declaraciones de Pere Milla en el programa Perico que vola, de Betevé, añadieron un nuevo ingrediente a un clima ya de por sí inflamable. En un formato distendido, con bromas constantes y un marcado tono espanyolista, el delantero blanquiazul acabó protagonizando un comentario que no tardó en generar ruido y controversia.

Durante la emisión, un aficionado lanzó una pregunta tan provocadora como incómoda: “¿A quién preferirías pisar: a Joan García o a Lamine Yamal?”. Tras unos segundos de risas nerviosas y reflexión, Milla respondió señalando al joven talento azulgrana: “Yo creo que a Lamine”. La reacción en el plató fue inmediata, entre carcajadas y comentarios jocosos, pero el momento no quedó ahí.

Uno de los periodistas presentes no tardó en verbalizar lo que muchos ya estaban pensando: “Pere Milla quiere pisar a Lamine Yamal, ya tenemos titular en SPORT”. Lejos de rebajar la escena, el propio futbolista redobló la apuesta con un irónico “Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal”, desatando aún más risas y aplausos, pero también elevando el tono de una broma que, fuera del contexto televisivo, puede interpretarse de otra manera. Las palabras del atacante ilerdense se produjeron en un entorno claramente humorístico, con un estilo desenfadado y satírico, cercano al de formatos como La Revuelta. Sin embargo, el trasfondo no deja de ser delicado: se trata de dos jugadores vinculados a clubes históricamente enfrentados y de un derbi que siempre se juega al límite de lo emocional.