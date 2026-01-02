Internacionales

"Prefiero golpear a Lamine Yamal": jugador del Espanyol calienta el derbi ante Barcelona y envía mensaje a Joan García

El jugador del Espanyol añadió más gasolina al derbi catalán al responder en 'Betevé' a la pregunta de un aficionado que le preguntó que a quién prefería pisar, si a Joan García o a Lamine Yamal

  • Prefiero golpear a Lamine Yamal: jugador del Espanyol calienta el derbi ante Barcelona y envía mensaje a Joan García
2026-01-02

Por si el derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona no llegaba ya suficientemente cargado de electricidad, las recientes declaraciones de Pere Milla en el programa Perico que vola, de Betevé, añadieron un nuevo ingrediente a un clima ya de por sí inflamable.

En un formato distendido, con bromas constantes y un marcado tono espanyolista, el delantero blanquiazul acabó protagonizando un comentario que no tardó en generar ruido y controversia.

Dani Alves tiene nuevo club después de dos años de inactividad: "Aportará mentalidad ganadora y ambición"

Durante la emisión, un aficionado lanzó una pregunta tan provocadora como incómoda: “¿A quién preferirías pisar: a Joan García o a Lamine Yamal?”.

Tras unos segundos de risas nerviosas y reflexión, Milla respondió señalando al joven talento azulgrana: “Yo creo que a Lamine”. La reacción en el plató fue inmediata, entre carcajadas y comentarios jocosos, pero el momento no quedó ahí.

Pere Milla añadió más gasolina al derbi catalán.

Pere Milla añadió más gasolina al derbi catalán.

 (Johan Raudales)

Uno de los periodistas presentes no tardó en verbalizar lo que muchos ya estaban pensando: “Pere Milla quiere pisar a Lamine Yamal, ya tenemos titular en SPORT”.

Lejos de rebajar la escena, el propio futbolista redobló la apuesta con un irónico “Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal”, desatando aún más risas y aplausos, pero también elevando el tono de una broma que, fuera del contexto televisivo, puede interpretarse de otra manera.

Las palabras del atacante ilerdense se produjeron en un entorno claramente humorístico, con un estilo desenfadado y satírico, cercano al de formatos como La Revuelta.

Sin embargo, el trasfondo no deja de ser delicado: se trata de dos jugadores vinculados a clubes históricamente enfrentados y de un derbi que siempre se juega al límite de lo emocional.

Dani Alves tiene nuevo club después de dos años de inactividad: "Aportará mentalidad ganadora y ambición"

El programa dejó otro momento llamativo cuando los presentadores Àlex Pérez y David Recasens propusieron a Milla y a Anna Torrodà, futbolista del Espanyol femenino, participar en un juego que consistía en disparar contra un portero de cartón.

El muñeco, en esta ocasión, tenía la cara y el cuerpo de Joan García. Entre bromas sobre el exguardameta blanquiazul, Pere Milla no dudó en golpear con fuerza el improvisado objetivo.

Todo ello se produjo, además, en un contexto especialmente sensible para el club perico, que en esos días ha hecho un llamamiento explícito a rebajar la tensión con el regreso de Joan García y con el estadio bajo advertencia de cierre. Un detalle que convierte la escena en algo más que una simple anécdota televisiva.

Una vez más, el entretenimiento y la rivalidad futbolística se entrelazan, dejando claro que, cuando se trata de un derbi, incluso las risas pueden prender más un partido.

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Lamine Yamal
|
Barcelona
|
Espanyol
|