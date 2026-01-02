"Prefiero golpear a Lamine Yamal": jugador del Espanyol calienta el derbi ante Barcelona y envía mensaje a Joan García

El programa dejó otro momento llamativo cuando los presentadores Àlex Pérez y David Recasens propusieron a Milla y a Anna Torrodà, futbolista del Espanyol femenino, participar en un juego que consistía en disparar contra un portero de cartón.El muñeco, en esta ocasión, tenía la cara y el cuerpo de Joan García. Entre bromas sobre el exguardameta blanquiazul, Pere Milla no dudó en golpear con fuerza el improvisado objetivo.Todo ello se produjo, además, en un contexto especialmente sensible para el club perico, que en esos días ha hecho un llamamiento explícito a rebajar la tensión con el regreso de Joan García y con el estadio bajo advertencia de cierre. Un detalle que convierte la escena en algo más que una simple anécdota televisiva.Una vez más, el entretenimiento y la rivalidad futbolística se entrelazan, dejando claro que, cuando se trata de un derbi, incluso las risas pueden prender más un partido.