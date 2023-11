El dardo de Piqué al Real Madrid en Champions y lo que dice de una salida de Xavi del FC Barcelona

“Xavi lleva muchos años en la casa, la conoce como nadie, ha mamado el modelo de juego, y ahora mismo no hay ninguno mejor que él para intentar darle la vuelta”, aseguró durante una entrevista al programa ‘El món a RAC1’.

Piqué, que desveló que desde que se retiró hace un año solo ha hablado con Xavi una vez -cuando le llamó para invitarle a la celebración del título de Liga- pidió “paciencia” con él, y puso como ejemplo lo que está haciendo como presidente del Andorra: mantener a Eder Sarabia, pese a encadenar cinco derrotas.

Inmerso ahora en el exitoso proyecto de la Kings League, Piqué sigue sin descartar ser algún día presidente del Barça, “aunque ahora mismo no lo tengo en mi cabeza”, matizó.

Y es que esa idea ha ido perdiendo fuerza para él con el paso de los meses. “Ser presidente del Barça es dedicación, sacrificio. Es una responsabilidad muy grande”, reflexionó el exjugador catalán, quien hubiera descartado totalmente esa posibilidad, “si no fuera porque, a veces, siento que al club le debo muchísimo y, si me necesitara, me gustaría ayudarlo de alguna forma”.