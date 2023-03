Piqué revela el gran motivo de su retiro, aclara su relación con Laporta y habla del ‘caso Negreira’: “Yo nunca pedía nada”

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros sé que pedían informes del contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada”, asegura.

Desde su retiro se habló mucho de su relación con Laporta y el exdefensor no oculta que ha sido como una montaña rusa. “Con Joan siempre he tenido una muy buena relación desde 2008. Siempre nos lo hemos dicho todo a la cara. Ha habido momentos de tensión como con cualquier relación larga y de confianza. Estamos como siempre, aunque cuando un jugador se retira hay conversaciones difíciles en las que te dices las cosas, es obvio. Pasa con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares...”, apunta.

¿Por qué se retiró del fútbol?

Piqué decidió colgar los botines en noviembre del 2022, antes del Mundial de Qatar, y confiesa que lo hizo por falta de ilusión: “Llevaba muchos años y cada vez me costaba ir a algunos campos. Si me ponían el partido a las 16.00 tras comer y con sol... me costaba. Hay que ser honesto. No tenía la ilusión, necesitaba nuevos retos y veía que en el equipo no tenía la importancia de antes. No lo pasaba bien. Tomé la decisión acertada”.

Para cerrar, el catalán rehúye a temas personales como su separación con Shakira y toda la polémica que ha surgido desde entonces. Eso sí, dice que seguirá siendo el mismo Gerard de siempre. “El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce”.