Pochettino llegó al Chelsea y rueda la primera cabeza: la figura que se marcha del club tras no entrar en sus planes

El futbolista que no seguirá en el club es nada más que Joao Félix. El delantero llegó a los Blues en el mercado invernal desde el Atlético para solucionar los problemas ofensivos y con la intención de quedarse en Londres.

Sin embargo, el portugués estuvo lejos de cumplir con las expectativas y Pochettino avisó a los altos que no realicen ningún movimiento para retenerlo y que lo mejor es que se regrese a España.

Así lo confirmó el propio Enrique Cerezo, presidente del Atlético: “La verdad es que en estos momentos no te lo puedo decir porque la noticia que me acabas de contar es la que tuvimos ayer. El entrenador no cuenta con él, y al no contar con él cuando acaben sus compromisos con el Chelsea dentro de unas semanas, pues vendrá aquí y después veremos lo que pasa. Ya veremos la solución. Pero la noticia fue hace 24 horas y no tenemos nada previsto”.