Partidazos y clásicos se jugarán este fin de semana en las grandes ligas de Europa

Ese mismo día, Chelsea visita al Crystal Palace (8:00 am), Liverpool recibe al sorpresivo Brighton & Hove Albion (8:00 am).

LIGA ESPAÑA

La disputa por el primer lugar de la Liga de España sigue entre Real Madrid y Barcelona.

El sábado se retoma con la jornada 7 cuando el Barcelona visita al Mallorca a la 1:00 pm, hora de Honduras. En un partido muy complicado para los de Xavi Hernández debido a las múltiples lesiones que hay el equipo.

Horas más temprana (10:30) Sevilla reciba al Atlético de Madrid, en el Sanchéz Pizjuan. Ambos obligados a ganar por el mal comienzo de temporada que han tenido.

El domingo, se cierra con el Real Madrid vs Osasuna, en el Santiago Bernabeu a la 1:00 pm. Los Merengue dependen de sí mismo para seguir siendo líderes.

TAMBIÉN VER:" target="_blank"> JORNADA Y RESULTADOS DE LA LIGA DE ESPAÑA

SERIE A (JORNADA 8)

Sábado

Napoli vs Torino (7:00 am)

Inter de Milán vs Roma (10:00 am)

Empoli vs Milán (12:45)

Domingo

Juventus vs Bologna (12:45)