Costa Rica doblega a Jamaica y logra su primera victoria en el Premundial Sub-20 disputado en México

La selección de Costa Rica sonrió en el Premundial en Irapuato, México, donde triunfó 0-3 frente a Jamaica en el segundo partido del proceso eliminatorio rumbo al Mundial de fútbol sub 20 masculino Chile 2025.

Para los antillanos el objetivo principal pasaba por blindar su portería primero y evitar otra goleada y demostrar que solo había sido un pésimo día ante los estadounidenses. Luego, si les quedaba una oportunidad, atacar con un contragolpe a toda velocidad.

Pero apenas aparecieron al final del primer tiempo con un par de remates con Makai Bond Welch y Adrián Reid con los que pudieron haber tomado la ventaja, mientras que el equipo nacional tuvo 10 remates en toda la primera etapa y no logró concretar ninguno.

El segundo tiempo fue casi más de lo mismo, con la salvedad de que Nahshon Bolt hizo una falta de penal contra Andy Rojas, y Claudio Montero lo canjeó por gol al minuto 50 con un derechazo raso, esquineado, que se fue por la esquina inferior derecha de Grant, quien aunque se tiró por ese mismo lado, nada pudo hacer para impedir el tanto.

Ya después la escuadra insular solo intentó reaccionar con un remate desviado de Adrián Reid, aunque apenas se lograron salvar del segundo gol con sendos tiros de José Pablo Agüero y Kenay Myrie. Hasta que al final la insistencia de Rojas sí se vio premiada con un remate raso de fuera del área que se le coló por debajo a Grant, después de un despeje antillano que quedó corto para que lo capturara Rojas.

Con un hombre menos por la expulsión de Makai Bond Welch, el equipo caribeño apenas pudo atinar a sacar el agua del bote, pero en uno de sus muchos errores en salida Walter Ramírez apareció para centrar desde la banda izquierda un balón llovido al área que Rojas capturó de pierna derecha para batir de nuevo a Grant y poner un tercer gol que le permite a la selección ganar y golear por lo menos.

Ya si gustó o no, quedará en el criterio de cada quién. Pero no se pueden negar las grandes limitaciones del equipo nacional en funcionamiento y puntería que hoy no iban a ser castigadas por una Jamaica más enteca de lo esperado, pero que sí o sí necesitan subsanarse para el jueves contra Estados Unidos para evitar una goleada de escándalo, y ni qué decir en los cuartos de final en caso de llegarse a esta instancia.