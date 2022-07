El PSG quiere juntar a Cristiano Ronaldo con Messi y confirman las primeras negociaciones

Barcelona, Chelsea y hasta el Bayern Munich han sido los equipos para los que ha sonado Cristiano Ronaldo , aunque el último ya confirmó que no están interesados en CR7 .

No hay duda que si el PSG logra fichar a Cristiano Ronaldo sería el bombazo de la historia, pues lograrían formar un equipazo brutal con Neymar, Messi y Mbappé. Serían candidatos a ganarlo todo.

CR7, A LA ESPERA

Cristiano Ronaldo no viajó a la gira de pretemporada del Manchester United en Tailandia y Australia, lo que despertó aún más los rumores de su salida del club.

Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor jugador del United la pasada temporada y marcó en ella 24 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones. No quiere seguir en el equipo debido a que no está convencido de su proyecto, pero el motivo principal es que no disputarán la próxima Champions League.