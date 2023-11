Raúl, el eterno capitán del Real Madrid, y su revelación sobre el juego y edad de Juden Bellingham

Raúl González Blanco, el eterno capitán y ‘7’ del Real Madrid atendió a los medios de comunicación en un acto de patrocinio donde estuvo presente. Ahí el exjugador de los merengues habló sobre la actualidad del fútbol.

“LaLiga está y va a ser muy emocionante. Tengo que felicitar al Girona y a Míchel por su buen papel. Eso sí, espero que el campeón sea el Real Madrid”, fue su primera intervención.

También ha tenido palabras para el inicio de temporada de Jude Bellingham. “En los entrenamientos que le he podido ver me ha sorprendido. Es un jugador con un talento especial. Desde el principio me encantó”.

“Entreno a jugadores con su edad y él está muy por encima. Se ha adaptado fenomenal al Real Madrid”. Sobre si el club blanco depende del jugador británico para anotar también ha querido mojarse: “El Madrid no depende de él. El equipo tiene gol”, mencionó.