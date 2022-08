La razón por la que Cristiano Ronaldo no saludó a Carragher: “Necesitaba ponerlo en evidencia y humillarlo”

Además de su futuro, CR7 ha causado revuelo en las últimas horas ya que se tomó el tiempo de una particular ‘venganza’ hacia Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y actual comentarista de fútbol.

Carragher pensó que a continuación lo saludaría y le extendió la mano con el micrófono, pero el portugués lo ignoró quitándole la mirada.

“Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere”, opinó Carragher sobre Ronaldo hace unos días atrás y por tal razón el crack luso decidió “vengarse” al ignorarlo.

Salen a la luz nuevas fotos: Así es Clara Chía, la novia de Gerard Piqué y la preocupante situación de Shakira

Tras lo acontecido, el exjugador inglés y ahora comentarista deportivo Rio Ferdinand, se pronunció sobre la decisión de CR7. “Conociendo a Cristiano Ronaldo, Jamie Carragher ha hablado mucho de que él es el problema y cosas así.

Créeme, Cristiano habría visto esos comentarios y habría pensado en ir hacia allí y hacerle saber con un poco de... necesitaba calmarlo, humillarlo y ponerlo en evidencia en directo en la televisión”, señaló Ferdinand en FIVE.