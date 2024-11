Real Madrid quiere ficharlo en 2025 y PSG podría quitárselo: ¡pelea por uno de los mejores del mundo!

Conquistar la Premier League es complicado, con un Manchester City antológico en frente y varios clubes competitivos a su alrededor. Y si bien Alexander-Arnold no ha querido hablar sobre su futuro, sí ha dejado claro cuál es su objetivo dentro del fútbol: “Quiero ganar títulos“, afirmó en septiembre pasado

Si bien dicha posibilidad no está descartada del todo aún, su relación con el club termina en junio próximo y Real Madrid buscará ficharlo libre, aunque se le cruzó en el camino uno de los competidores más duros de Europa.

“Soy un jugador altamente motivado por ganar cosas y estar en la élite. Ese será el principal factor para cualquier cosa, quiero ganar”, agregó.

Si bien Liverpool levantó trofeos con Jurgen Klopp, dicho interés se verá potenciado en clubes como PSG y Real Madrid, acostumbrados a ganar varios títulos por temporada.

Por otro lado, Alexander-Arnold desliza que no descarta renovar con Liverpool: “Miren, he estado en el club por 20 años. He firmado cuatro o cinco extensiones de contrato y ninguna se ha hecho pública. Esta tampoco lo será“.