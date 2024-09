¿Se irá del Real Madrid? Dani Carvajal toma determinación ante política del club de renovaciones año por año

Dani Carvajal confía a sus 32 años en tener varios intentos de superar las seis Copas de Europa de Paco Gento que ya ha igualado, y aseguró en vísperas del regreso a la Liga de Campeones con el duelo ante el Stuttgart que es “un reto inigualable” que sueña cumplir “este año”.

“Está claro que sería un reto inigualable. Me quedan algunos años para intentar conseguir esa meta pero por qué no soñar que sea este año”, aseguró en rueda de prensa.

Dio pie Carvajal a hablar de su situación contractual con el Real Madrid, admitiendo las condiciones del club de renovar año a año y con el sueño de extender lo máximo posible su carrera en el club de su vida.

“Mi idea está clara, es seguir aquí el máximo tiempo posible pero siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club. El momento en el que no me vea con el nivel suficiente para seguir en la plantilla, daré un paso al lado. Es el único criterio en el que me baso siempre que el club quiera contar con mis servicios”, dijo.