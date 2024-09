Courtois tira duro y revela el problema con Keylor Navas en el Real Madrid: “Le dije que mi sensación era que no me quería”

El camino del portero belga no fue fácil, ni cómodo. Incluso, en el propio Real Madrid le tocó atravesar un vía crucis hasta que se hizo con la portería.

“Cuando llegué, noté que Keylor sentía que estaba invadiendo su espacio. Él venía de ganar tres veces la Liga de Campeones”.

Zidane regresó y prefirió al costarricense. Eran los momentos más difíciles de Courtois hasta que una charla lo cambió todo.

“Zidane habló conmigo porque sentía que no nos llevábamos bien y yo le dije que tenía la sensación de que él no me quería. Él me dijo que no, que confiaba en mí y que yo era su portero”.