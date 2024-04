Real Madrid en problemas: Pep Guardiola confirma la figura que regresa en Champions; “Lo respeto mucho, pero no le temo”

Se trata de Kyle Walker : “Voy a ver en el entrenamiento. Lo ha hecho bien en los últimos 2 o 3. No sé si va a empezar en el banquillo pero creo que va a estar con nosotros mañana. Es muy importante para nosotros y hoy a las 16h decidiremos si está disponible-. Sabemos lo físico que es y lo difícil que se lo pone a los rivales. Él no estuvo en el Bernabéu y los jugadores lo hicieron genial. Es imposible que estén en el banquillo (Aké y Walker )”.

El estratega español confirmó que recupera a una de sus piezas claves, aunque no sabe si será titular o suplente. Eso sí, en el pasado ya ha demostrado como frentar a Vinicius Junior.

Y agregó : “Es el Real Madrid. Son muy peligrosos. Ellos saben que vamos a ir a por el partido y que vamos a intentar ganarlos. Esperemos que mañana sea un partido bueno. Puede ser que Ancelotti haga alguna sorpresa. Ajustan cosas y esto va a pasar. “Respeto mucho al Real Madrid pero no le temo”.

Además, confirmó que tendrá un juego complicado de leer : “Tenemos que estar preparados, no sabremos quién juega ni como juegan hasta antes del partido. Tenemos que hacer las cosas mejor que en el primer partido, ellos lo hicieron bien y tenemos que ajustar cosas”.



¿Hay menos presió que el año pasado?

“Espero que no, hace falta esa presión. Si piensas que ya lo has hecho... no tendremos ese extra. Hambre para competir estos partidos. Hay que llevar la energía adecuada y necesitamos a nuestra gente. A veces hay que sufrir porque es imposible dominar durante los 90 minutos. Estamos preparados para rendir el nivel máximo”.

¿Qué recuerdo tiene de 2011 cuando los eliminó con Barcelona?

“Los Real Madrid-Barcelona son partidos con mucha presión y tensión. Debemos dejar el pasado. Ahora es todo más difícil. Si perdemos, perderemos ante el Madrid, se lo merecerán”.