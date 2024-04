La ‘pesadilla’ de Modric pitará la vuelta del City-Real Madrid: “Es uno de los peores... un desastre”

Sin embargo, se trata de un silbante que no es del agrado de Luka Modric . El croata no se mordió la lengua cuando fue eliminado del Mundial de Qatar por Argentina . Ese duelo fue dirigido por el italiano.

“Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre”, aseguraba Modric tras finalizar aquel encuentro con derrota.

Su queja venía por el origen de la jugada que acabó con el primer gol argentino. “Es un momento clave del partido. No nos dio córner y pita penal, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penal. Eso cambia el partido”.

Si el Real Madrid busca un buen precedente con Orsato, puede remontarse a la vuelta de semifinales de la Champions 21-22. Aquel duelo milagroso, precisamente ante Manchester City, que se saldó con un 3-1 a favor de los blancos tras un doblete de Rodrygo casi en el tiempo añadido y un tanto decisivo de Benzema (penal) en la prórroga, para llevar al conjunto merengue a la final de París que terminó ganando.