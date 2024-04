Xavi previo a la batalla ante PSG: las bajas sensibles en Barcelona y su mensaje para Dembélé

Barcelona se juega este martes en Montjuic el boleto a las semifinales de la Champions League ante el PSG . Xavi Hernández atendió la rueda de prensa y asegura que su equipo no especulará y que sería todo un éxito pasar a la siguiente ronda luego de cinco años. También fue consultado por Ousmane Dembélé y dijo que aún le guarda respeto.

“Yo estoy bien. Estoy muy motivado, contento y orgulloso de estar en cuartos y tener la opción de estar en semifinales tras cinco años. Se nota en la calle. Estoy con Ancelotti, las victorias dan alivio y la derrotas no te dejan ni respirar. Estoy muy contento, eufórico e ilusionado de estar donde estamos”.

“Para nosotros es una oportunidad muy grande como club. Jugamos en casa, un factor a favor, Montjuïc debe ser como una noche mágica como las del Camp Nou. Luis Enrique no especulará, espero un partido como la ida. Hombre a hombre, atacar con línea defensiva alta... hay que tener personalidad para pasar. Será valiente, porque tiene la necesidad de ganar. Lo veo igualado. Es uno de los equipos y entrenadores mejores del mundo”.

“Me supo mal que se fuera, estaba en un momento extraordinario. Pero no le guardo rencor. Le saludaré. Le tengo mucho respeto y estima. La gente que demuestre lo que sienta”.

“Luis y el PSG tienen tantas opciones... hay que tener una estructura clara en defensa y en ataque independientemente de lo que haga el rival. Esto va de futbolistas, no va de entrenadores”.

PSG

“No he visto un partido de un equipo de Luis que no vaya al ataque. No ha especulado nunca. Mañana, menos”.

Reglamento

“Que valgan triple los goles en campo contrario (risas), sabíamos la normativa. Es una lástima. Es un gol de ventaja y esto es mucho. Competimos contra uno de los mejores equipos del mundo en este momento”.

Planteamiento

“No somos un equipo que especule. Ojalá salga nuestra mejor versión e imagen. Hay que hacer las cosas bien, sobre todo en la presión alta. Será complicado. Es una guerra futbolística y se sufrirá. Ellos no especulan y nosotros, tampoco”.

Su decisión de marcharse

“Me ha liberado, y a los futbolistas y la prensa. Nos hemos desajustados. Todo han tenido más sentimiento de pertinencia hacia el club”.