Figura del Barcelona sorprendió a todos: ¡entrenando a las 4 de la mañana en la ciudad deportiva!

Jules Koundé sigue demostrando que está muy comprometido con el Barcelona . El defensor sorprendió a los aficionados azulgranas este domingo al publicar que estaba en la Ciudad Deportiva Joan Gamper entrenando a las 4:00 AM tras jugar pocos minutos ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Pero eso no es todo. El galo volvió a la Ciudad Deportiva a las 11:30 AM para participar en el entrenamiento que llevó a cabo Xavi de cara al duelo ante los parisinos.

No es la porimera vez que Koundé hace una ‘locura’ de estas ni el único jugador que lo ha hecho. Tanta es la implicación de muchos que no deja de empezar a ser habitual aprovechar las horas post partido para ejercitarse en el caso de no haber disputado muchos minutos.

En el fútbol de élite, cualquier mínimo detalle puede marcar enormes diferencias. Y el central azulgrana está consciente de eso.