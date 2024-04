Rudiger nombra al delantero más duro que se cruzó en su carrera... ¡y no es Haaland!

Ambos futbolistas se volverán a ver las caras el próximo miércoles para disputar la vuelta en el Etihad, que definirá a uno de los semifinalistas de la competencia.

En una dinámica de respuestas rápidas, Rudiger fue consultado sobre el delantero más complicado que se la ha cruzado en su carrera profesional.

Muchos esperaban que mencionara a Haaland. Y aunque colocó al noruego como uno de los más duros, el elegido por el central alemán al final fue Sergio ‘Kun’ Agüero, máximo goleador histórico del City.

“Haaland es uno de los más fuertes, por supuesto. Pero si tuviera que decir a uno sería el Kun Agüero. Aunque esto (lo de esta eliminatoria) no va sobre el Kun. Sobre Haaland, como he dicho, no es fácil. Diría que vive de los pases de sus compañeros de equipo. No puedes controlar todo, y jugadores como De Bruyne y los demás, hacen buenos pases a Haaland. Tenemos que intentar controlarlos a ellos de la mejor manera posible, para que sea más fácil controlar a Haaland”, explicó Rudiger.