Xavi confirma futbolista que se queda en Barcelona para la próxima temporada y condena a Mono Burgos

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, instó este viernes a sus pupilos a no pensar en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes y a no fallar contra el Cádiz en LaLiga, porque, en su opinión, de no ganar este sábado el clásico del 21 de abril “servirá de poco”.