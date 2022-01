Hora y por dondé verlo: Real Madrid quiere ganar la Supercopa de España ante un duro Athletic Club

El Athletic Club ganó la final del pasado año al Barcelona (3-2), derrotado el miércoles por el Real Madrid en semifinales en la prórroga (3-2) en el estadio King Fahd de Riad, escenario de la final del domingo.

Los merengues llegan a la disputa por el primer título del año apoyados en su buen momento de forma, que los mantiene como líderes destacados de LaLiga y animados por su victoria en el Clásico del jueves.

¿Le gusta jugar al contraataque? La contundente respuesta de Ancelotti

- Conexión franco-brasileña -

En ese encuentro volvió a destacar la dupla ofensiva formada por Vinicius y Benzema, autores de dos de los tres goles merengues.

“Llevan, si no me equivoco, 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos ayudaría a ganar”, admitió este sábado en rueda de prensa el técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral.

Ancelotti podrá volver a contar con los dos delanteros ante el Athletic, pero tendrá la baja sensible de Dani Carvajal en el lateral derecho, tras dar positivo por Covid-19.

“El equipo ha recuperado bien, creo que no tenemos problema en el aspecto físico, tenemos dos dudas que son Alaba (que ya se perdió la semifinal por unas molestias musculares) y Asensio, que vamos a evaluar en el entrenamiento de la tarde”, precisó este sábado el técnico merengue.

Frente al Barcelona, el Real Madrid se hizo fuerte al contraataque, pero contra el Athletic Ancelotti adelantó que el “plan (de su equipo) es distinto de la semifinal porque tiene registros distintos del Barcelona”.