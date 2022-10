La respuesta de Cristiano Ronaldo luego de ser castigado por el Manchester United: “Soy la misma persona”

Cristiano Ronaldo da la cara y envía una contundente respuesta luego de ser castigado por el Manchester United para el próximo partido contra el Chelsea.

¿Por qué llegó a FIFA una solicitud para descalificar a Irán del Mundial de Qatar 2022?

El portugués no fue convocado y a través de sus redes sociales ha dado a conocer su versión del problema. CR7 aseguró que seguirá trabajando duro como lo ha hecho en sus 20 años de carrera.

COMUNICADO DE CRISTIANO RONALDO

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado.

No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí.