“El Barcelona nos está engañando; podríamos competir ante un club estado como el Madrid; pero ellos fichan a Mbappé”

Además, recalcó varios puntos que hay con el máximo rival, el Real Madrid. “Fichan a Mbappé porque han hecho las cosas bien y tienen profesionales que saben de lo que hablan. Se hacen las cosas bien porque hay talento. Aquí tenemos más talento y un potencial descomunal, pero no están trabajando en el club. Si fuera así, podríamos competir ante un club estado como es el Madrid”, opinó en declaraciones a ‘Catalunya Radio’.

El empresario Víctor Font , quien fue la principal competencia de Joan Laporta en las últimas elecciones al FC Barcelona , confirmó que no descarta llevar a cabo una moción de censura “si se han cruzado líneas rojas” en la gestión de la actual junta directiva de la entidad azulgrana.

“Nos están engañando, no nos dicen la verdad. La situación económica es peor que hace tres años y no lo digo yo, lo dicen los números. Me preocupa”, añadió.