¿Quién la había llevado? Guardameta argentino campeón del mundo recupera medalla robada

“Mucho más no puedo hablar. Hubo gente del arco político, del arco deportivo, amigos personales, que se preocuparon, me llamaron y que me siguen llamando, a los que agradezco tremendamente. Estoy feliz”, dijo Fillol, que destacó que sintió en esa búsqueda el “apoyo de todos”.

Fillol, figura destacada en aquel Mundial de mundo en Argentina-1978, había sufrido a mediados de marzo un robo en su departamento en el que le sustrajeron, entre otros valores, la medalla dorada que obtuvo en aquel primer título mayor de la Albiceleste hace 46 años.

Considerado uno de los mejores arqueros argentinos de la historia y decisivo en aquella conquista, a Fillol le robaron las llaves de su automóvil mientras cenaba en un club del porteño barrio de Floresta, y al salir del lugar descubrió que también le faltaban documentos y las llaves de su casa.