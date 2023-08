Renunció ante la sorpresa de todos: ¡La Selección de Arabia Saudita arrebataría técnico a potencia mundial!

El elegante exatacante de la Sampdoria, herido por las críticas, no se ha contenido en sus declaraciones. “No he matado a nadie y se me trata, creo, de una manera que no me merezco. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden a la realidad”, confió al Messaggero.

Mancini, que llevó a Italia en 2021 a su segundo título europeo, quiso despejar la idea por la que habría dejado a Italia para asumir el puesto de Arabia Saudita, sin seleccionador desde la marcha del francés Hervé Renard.

“Para mí, Italia ha sido siempre mi prioridad. Después de tantos años en ese puesto, recibo varias proposiciones que estudiaré en las próximas semanas, pero por el momento, no hay nada concreto (...) Cuando algo me interese, pasará algo, pero Arabia Saudita no tiene nada que ver”, aseguró al Corriere dello sport.

- “Era el momento” -

Además de Arabia Saudita, que según las fuentes le propondría un contrato de tres años de 25 a 40 millones de euros (de 27,3 a 43,7 millones de dólares), la selección de México y varios clubes también estarían interesados en acogerlo.