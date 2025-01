“No sé cuándo lo ganará, pero Lamine Yamal tiene el potencial para ganar el Balón de Oro”

El brillo de Rodri se ha visto algo empañado por una grave lesión sufrida al inicio de esta temporada, pero su mentalidad sigue siendo positiva.

El centrocampista del City está concentrado en su recuperación y se muestra confiado en volver más fuerte. “Ahora mismo mi obsesión es recuperarme bien”, afirmó Rodri. “No me da miedo no volver al nivel que tenía antes de la lesión. Esto no es como hace 30 años. El cuerpo médico del City me ha transmitido calma y me ha dicho que puedo volver perfectamente sin nada que me lastre”, añadió.