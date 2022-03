$!Ronald Koeman rompe el silencio, explota contra Laporta y reprocha la salida de Messi: “ ¿Por qué se tuvo que ir”

Sobre Xavi: “No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo”.

Regreso al Camp Nou: “No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada”.

El ex DT azulgrana atacó a Laporta por el fichaje de Xavi y también reprochó la salida de Messi, algo que no pudo entender, ya que luego trajeron a Ferran Torres por 55 millones de euros.

Sin paciencia: “Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva. A mí también me habrían gustado esos fichajes. Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores. Es agradable ver a Frenkie de Jong jugar un buen fútbol a la antigua, tiene tanta calidad”.

Críticas a Laporta: “Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”.

Un mensaje claro del presidente: “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia”.

Situación actual: “He acordado con Rob Jansen que veremos las posibilidades este verano, si hay algo interesante, algo agradable, pero ahora no me preocupa eso en absoluto, ya veremos”.