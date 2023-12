Santos descendió en Brasil y toma una drástica decisión por respeto a Pelé

Mediante una votación entre los socios de la entidad brasileña eligieron recientemente a Marcelo Texeira como mandatario. Al asumir este cargo, el directivo brindó una rueda de prensa en la que anunció que el dorsal ‘10’ no será utilizado por nadie hasta que logren ascender al Brasileirao.

“Hasta que Santos no vuelva a la Serie A no jugaremos con el número 10 en la camiseta. Este año, la liga brasileña llevó el nombre de Rey Pelé y continuaremos con esta misión, estaremos de regreso en la mejor división, pero hasta entonces no utilizaremos esta gloriosa camiseta”, afirmó Texeira, que toma la presidencia por tercera vez.

La camiseta, con el dorsal 10 del Santos, de la cual Pelé hizo un ícono, la utilizó el venezolano Yeferson Soteldo hasta que consumaron el descenso.