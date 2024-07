Federación Mexicana confirma el futuro de Jimmy Lozano tras la eliminación en Copa América: lo que dijo el DT

De igual manera, el directivo de la FMF se dijo triste por la eliminación del equipo mexicano, ya que no se cumplió el objetivo, sin embargo, enfatizó en que se cumplió el objetivo de colocar a jóvenes que no habían tenido la oportunidad con el combinado nacional.

El estratega mexicano, Jimmy Lozano, se mostró frustrado tras la eliminación de la Copa América.

”Siempre, evidentemente que si no se cumple un objetivo genera malestar y dudas, no importa quien esté aquí, la persona, la trayectoria que tenga, lo he visto siempre. Los jugadores creyeran hasta el final y es por algo, no es fácil generar esta unión, este compromiso que tuvieron en toda la Copa”, dijo inicilamente.

Respecto a su futuro, Lozano afirmó “que en dos semanas, haré un informe, en dos semanas la tendrán en la FMF y ellos decidirán el proceso. Hoy nos hemos quedado en la orillita”.