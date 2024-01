Premios The Best 2023: Messi y Aitana Bonnmatí siguen dominando el fútbol y ganaron los galardones

“ El Barcelona es el club de mi corazón, nací alli y estoy aquí gracias a ellos. Me dieron los valores, me dieron todo. El City hace unas décadas no existía, se ha construido gracias al trabajo de mucha gente. Es un sueño hecho realidad ganar el triplete con el City”

1:10 P.M: El ex futbolista francés Thierry Henry será el encargado de presentar la octava gala The Best junto a la presentadora británica Reshmn Chowdhury.

12:30 P.M: Messi no acudirá a la gala. El capitán de la selección argentina no estará presente en la gala The Best 2023. Según ha informado DirecTV Sports Argentina, Leo Messi se quedó en Miami para entrenar con el cuadro dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino que está inmerso en plena pretemporada. Messi posee dos premios The Best (2019 y 2022) y ha sido finalista en seis de los siete años en que se ha llevado a cabo esta ceremonia organizada por FIFA que premia a los mejores del mundo.

-Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España) - finalista

Jenni Hermoso (España) - finalista

Linda Caicedo (Colombia*) - finalista



Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Erling Haaland (Noruega) - finalista

Kylian Mbappé (Francia) - finalista

Lionel Messi (Argentina) - finalista



Personas nominadas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Peter Gerhardsson (Suecia)

Jonatan Giráldez (España)Tony Gustavsson (Suecia)

Emma Hayes (Inglaterra)

Sarina Wiegman (Países Bajos)



Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Pep Guardiola (España)

Simone Inzaghi (Italia)

Ange Postecoglou (Australia)

Luciano Spalletti (Italia)

Xavi Hernández (España)



Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Mackenzie Arnold (Australia)

Ann-Katrin Berger (Alemania)

Catalina Coll (España)

Mary Earps (Inglaterra)

Christiane Endler (Chile)

Zeira Muovi (Suecia)

Sandra Paños (España).



Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Yassine Bounou (Marruecos)

Thibaut Courtois (Bélgica)

Ederson (Brasil)

André Onana (Camerún)

Marc-André ter Stegen (Alemania)



Personas nominadas al Premio a la Afición de la FIFA

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina)

Fran Hurndall (Inglaterra)

Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia)