Ancelotti reprende a Vinicius y Bellingham: “Les dije que lo del tacón no me gusta, no era necesario”

“En la segunda parte el equipo estaba bastante bien. Ha sido un partido muy completo. Somos peligrosos por la movilidad delante. No tenemos posición fija, esto no permite al rival fijar la marca, Bellingham se mueve, Vinicius se mueve, Rodrygo se mueve. Es la movilidad delante lo que no puede seguir el rival. Nos hemos adelantado muy pronto”, argumentó.

Con el partido ya resuelto en el segundo tiempo, Vinicius y Bellingham armaron una jugada presumiendo de taconazos y esto no le gustó a ‘Carletto’.

“A mí el tacón no me gusta... le he dicho a Vinicius y Bellingham que menos tacones, que no era necesario, que a mí no me gusta”, dijo el técnico en Movistar Plus, para luego admitir que “Vinicius ha jugado muy bien. Está en su mejor nivel, sin duda”.