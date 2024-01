Xavi pide perdón y admite que Real Madrid le dio un baile al Barcelona: “Dimos la peor cara”

Errores

“Manejar mejor el partido, no se puede jugar así una final. No estuvimos bien en defensa, ni en la presión, no puedes empezar una final 2-0. Luego vino el gol de Robert, pero nos ha faltado todo. Es una derrota dura, estamos cabreados. Hemos mostrado una de las peores caras de la temporada. Hemos de mejorar muchísimo para aganar títulos. Hay que pedir perdón a los barcelonistas porque era una final, un Clásico y no estuvimos como hay que estar”.

Proyecto

“Estoy tranquilo y muy decepcionado, no hemos dado la cara que requería una final, pero como culé, no como entrenador. He vivido derrotas muy duras, pero queda toda la temporada, hay tres títulos, pero para todos. Volveremos, estoy convencido”.

Dos goles arrancando el partido

“Son dos errores nuestros, no paramos las contras, sus entradas de Vinicius y Rodrygo de segunda línea... Fuimos a remolque todo el partido pese al gol de Robert”.