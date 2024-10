Hace fuerte denuncia contra la selección de México y revela el nombre del jugador que le impusieron por publicidad

Para aclarar lo sucedido, el propio “Tuca” Ferretti no solo narró una experiencia personal si no que al mismo tiempo realizó una gravísima denuncia, ya que aseguró que mientras él estuvo a cargo de la Tricolor de manera interina, desde la Federación Mexicana de Fútbol, directivos lo obligaron a convocar al “Memo”.

Según el propio entrenador devenido en panelista de televisión, la imposición fue por temas de “publicidad”.

“A mí sí, a mí sí me impusieron (jugadores), claro, y voy a decir uno nada más. Ochoa.” dijo Ferretti.

“Yo no tenía la intención de quedarme en la Selección. Sí me imponía a equis o zeta no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad”, cerró el Tuca sobre lo que pasó durante su etapa.