¿Van por Lionel Messi? Presidente del Barcelona revela si buscarán o no el fichaje del argentino en el 2023

“2022 ha sido un año complicado. Con este equipo podemos competir por títulos, hemos devuelto la alegría a la afición y en ello estamos”, empezó respondiendo a la entrevista.

Asimismo, comentó que las palancas le dieron la estabilidad necesaria al club, en el cual ficharon a jugadores de renombre como Robert Lewandowski, Jules Koundé y Rapinha.

“Nos ayudaron a tener un equipo más competitivo, vamos por el buen camino, todavía no se ha hecho todo lo que hay que hacer”, manifestó el presidente del FC Barcelona.

LIONEL MESSI

Por otra parte, respondió si buscarán el regreso de Lionel Messi, pero comentó que en estos momentos es difícil.

“Me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar expectativas. Es jugador del PSG. Las palancas se hicieron en su día para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora, LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación, pero no para fichar”, arguyó.