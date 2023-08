OFICIAL: Rubiales es denunciado por agresión sexual y el escalofriante testimonio: “Sufrí golpes y me preguntaba por mi ropa interior”

“Lo que está pasando no me sorprende, lo conozco y lo he sufrido”, ha añadido antes de detallar algunas de las frases que le dedicó Rubiales durante su estancia en AFE: “Me las decía delante de otras personas: ‘Venga, que tú has venido aquí a ponerte de rodillas’ o ‘¿de qué color llevas hoy la ropa interior?”, ha explicado.

Rubiales está contra la espada y la pared y todo indica que esta semana dejará de ser presidente de la la federación española de fútbol.