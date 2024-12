Vinicius Júnior , delantero del Real Madrid , ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor futbolista del mundo.

La gala del The Best 2024 se llevó a cabo en el Aspire Academy de Doha, la capital de Qatar. Se realizó de manera virtual ya que el apretado calendario de la temporada no dio espacio para que todos los protagonistas acudieran al evento.

Sin embargo, Vinicius sí estaba presente en la ceremonia al igual que Carlo Ancelotti, quien fue consagrado como el mejor entrenador del año.

Ambos estuvieron en la gala aprovechando que Real Madrid se encuentra en Doha para disputar este miércoles la final de la renovada Copa Intercontinental frente al Pachuca de México.

“Parecía imposible llegar hasta aquí cuando empecé a jugar con un balón. Es muy importante para mí estar aquí, en el mejor club del mundo (Real Madrid). Ojalá siga aquí muchos años”, declaró Vinicius tras recibir el The Best 2024 que le entregó Gianni Infantino.