Xavi señala al exdelantero del Real Madrid que intentó fichar: “Es cierto, lo quería para el Barcelona”

“Es cierto que quise ficharle. Hablé con él directamente y lo quería en el equipo. Hubo la posibilidad de que viniera al Barça, pero no se pudo dar. Es un jugador muy interesante, que me gusta mucho. Ataca espacios, es generoso, trabajo... Mañana, la delantera la tienen muy buena: Morata-Griezmann son de referencia de nivel mundial”.

“No sé lo que le pasó en el Barça. No he estado con él, no he sido compañero suyo ni su entrenador. Está en un momento extraordinario. Se le ve contento, feliz y que marca muchas diferencias. Es un jugador a vigilar y tener en cuenta. Es excepcional y trabaja mucho para el equipo. Es un gran futbolista”.

Estado anímico

“Estoy contento por el pase a Champions, significa mucho para el club. Ahora estoy tranquilo hasta mañana. Nos toca competir contra un super rival, contra un gran entrenador. En un gran momento de forma y confianza. Tienen fe en ganar, igual que nosotros. El equipo está preparado para competirlo bien”.

Lewandowski

“Robert es una máquina. No para de trabajar, tiene fe, finalización constante. Cada día trabajando, mejorando. Es como un robot. Entrena, entrena... Hará goles. Es Lewandowski, es nuestro mejor jugador en punta. Tenemos cero dudas. Debemos nutrirlo más. Buscarlo más. Preparar más al equipo para que pueda finalizar. Es cuestión de tiempo. Los futbolistas pasan por racha, pero hace dos partidos marcó dos goles. No me me preocupa. Me preocupa que seamos más efectivos como equipo. Es lo que hay que mejorar”.

Sin margen de error

“En caso de ganar, serían muchos puntos, pero la Liga es muy larga. Queremos recortar distancias. Estamos a cuatro puntos de dos equipos punteros. Habría que seguir si la cosa no funcionara, pero seguiríamos. Queremos pensar que nos puede ir bien. El partido contra el Porto fue muy bueno, sin llegar a ser excelente, pero la segunda parte fue muy buena”.