El mensaje de Xavi previo al Clásico contra el Real Madrid, cuándo dejaría su cargo en el Barcelona y su charla con Laporta

“No lo firmo. No es el objetivo. El objetivo es ganar jugando bien: siendo protagonista, agresivos en la presión... El día del Celta no es el Celta, sino la primera parte del Celta, del Inter, el campo del Bayern pero con efectividad... no analizamos a partir del resultado. Pero la gente es resultadista y es normal”.

“No sé si me pone cachondo, no sé si es la palabra. Pero me gusta jugar contra el Real Madrid. Soy competitivo. Me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Como el día del Inter. Es en estos partidos donde se da la talla, también como entrenador. Es espectacular jugar un partido así. La motivación es máxima, es una oportunidad para salir más líderes de la competición”.

“Son tres puntos, pero es la moral y la confianza de ganar un Clásico. Es vital para nosotros y para el Real Madrid. A ver quién sale líder. Pero el proyecto aún está en construcción. El bajón en Champions nos enfada, pero estamos en el buen camino. Estamos en una situación espléndida en LaLiga. En Europa la nota no es buena, pero el proyecto está en construcción y no se puede destruir ya”.

El Madrid sin Courtois

“Hay que luchar más desde fuera del área, pero no porque no esté Courtois. El otro día, ya lo hicimos más. Generamos muchas ocasiones desde fuera. Y mañana debe ser un ejemplo más de que debemos hacerlo”.

Mensaje

“Se necesita más músculo, pero del cerebro, para atacar mejor, estar concentrado, saber defender, tomar decisiones, llegar al campo contrario y parar el juego y no jugártela...”.

Noche contra el Inter

“No creo que hay bajón mental. Al final, empatamos el partido. Y pudimos ganarlo. El equipo creyó y tiene amor propio y fe. Veo al equipo implicado, con fe, coraje... pero no se dio. Se han juntado mucha circunstancias. No hemos competido bien. Las sensaciones entre este año y el anterior son diferentes. Se puede ver de forma positiva o catastrófica, yo lo veo de forma positiva”.

Críticas

“Entiendo las dudas. Sé donde estoy. No tengo nada que decir. Hemos fallado un día que no teníamos que fallar. Tengo mucha empatía. Y yo también estoy triste. Pero no nos vamos a parar, hay que seguir siendo positivos. Vine hace menos de un año para revertir la situación, y veo que se puede hacer. Es pronto para sacar conclusiones. Aunque en Europa estamos fallando, pero no en LaLiga”.

Optimista

“Creo que es mi manera de ser, soy optimista de nacimiento y creo en el trabajo y en la evolución. La lástima es el bajón el día del Inter. En LaLiga estamos muy bien, vamos empatados y líderes en la clasificación. Puedo seguir siendo optimista. Soy muy culé y cabezón. Y me gustaría que esto saliera bien y no pararé de trabajar e insistir en lo que hago. El día que no lo vea claro, me voy a casa. El día que no crea que soy una solución, me iré. No seré un problema. Pero ahora estoy bien”.