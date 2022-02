Xavi se pronuncia sobre lo ocurrido con Dembélé en el Camp Nou y habla del polémico penal: ‘‘El público no me ha hecho caso’’

“El público no me ha hecho caso, pero al final se ha transformado en aplausos. Ya le hemos pitado y ya está, ya ha pasado. La noticia es que los pitos se han transformado en aplausos”.

‘‘Ahora estábamos haciendo una comparación en el vestuario. A Luis Suárez le pasó, que parecía que no tenía gol. La camiseta del Barça pesa unos kilitos más. Pero yo estoy encantando de tenerlo en el equipo y dará muchas alegrías. Si está en el área es porque marcará. Ha tenido gol toda su vida y lo tendrá. En los entrenamientos es de los que más marca. Tiene nuestra confianza absoluta. Ya tiene que cambiar el chip. No le va a afectar. De esto me encargo yo, el staff. Es muy fuerte, autoexigente...”.

“Nos han aportado. La segunda parte la hemos pasado en su campo, teniendo el balón, dominando el juego... es el Barça que me gusta y los jugadores disfrutan. La pena es que no se ha transformado en goles. Sólo han faltado los tantos y ganar el partido”.

Busquets

“Lleva muchos partidos acumulados, tenemos partido el domingo y el jueves otra final, era más descanso que probar de cara al futuro. No estamos para eso”.

Afición

“La verdad es que dejé el Camp Nou hace seis años diferente. Ahora el ambiente es extraordinario, excepcional... no lo había vivido. Eso quiere decir que la gente está ilusionada, quiere ver cosas positivas. Hay momentos de piel de gallina. Muy agradecido”.

El penal y fuera de juego

“No me gustan estas normas, ni una ni otra. La de las manos, se deberían pitar todas. Porque esto es fútbol. En baloncesto, por ejemplo, te van a buscar los pies. La otra norma del fuera del juego es absurda. Rechazamos porque no sabemos que hay un jugador en fuera de juego. Ya pasó con España (ante Francia). Haría tiempo efectivo en el fútbol, se acabaría con la simulación y con la trampa. Si has de perder tiempo, ves al córner como el Lobo Carrasco. No es picardía perder tiempo, eso es crápula”.