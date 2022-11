¡Sorpresa! Xavi revela el fichaje que prepara el Barcelona: ‘‘Hemos hablado con él y su padre, lo necesitamos’’

‘‘Es un jugador del presente, que ya está jugando en la liga brasileña, y también del futuro. Es el tipo de futbolista que necesitamos. Conoce el proyecto y estamos hablando. Espero que se una a nosotros. Depende de él”, añadió.

Rechazó a la ‘Canarinha’

En la misma entrevista, Xavi confesó por qué rechazó a la selección de Brasil cuando dirigía al Al-Sadd de Qatar. Según cuenta, su objetivo era ser DT y no asistente, además de soñaba con sentarse en el banquillo del Barcelona.

“Vinieron a Qatar y me ofrecieron formar parte del cuerpo técnico de Tite, pero yo quería ser entrenador, no asistente. Hubiera sido una oportunidad tremenda, pero no sucedió porque tenía claro que quería ser entrenador del Barça. Ese era mi sueño y aquí estoy”, sentenció.