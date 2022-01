Xavi Hernández habla de las salidas en el Barcelona, de Morata e hizo una petición a Dembelé

La salida del portero Neto:

“Mañana decidiremos. Acabo de hablar con él sobre su situación. Por eso no hemos dado la lista de convocados todavía. Hoy he sido muy claro con él sobre su situación”.

¿Decepción con Dembélé por no aceptar la oferta de renovación?

“Ya lo he dicho, me reitero. Estoy esperando. Que haga un esfuerzo. Creo que el proyecto deportivo no puede ser mejor para él. No será más feliz en otro sitio que en el Barça”.

Las palabras de Laporta sobre que el Barcelona ha vuelto

“Es el objetivo. Íbamos 9º y vamos 5º. Estamos volviendo. Estamos regresando al juego de posición, al modelo. La llegada de Ferran Torres... Trabajamos en salidas para conseguir nuevas entradas. Trabajamos 24 horas al día. Hay que seguir al presidente, es un mensaje muy positivo. Si nos hundimos en la miseria, esto no sirve. Hay que ser positivos y seguir afrontándolo de esta manera. El presidente marca el camino y me parecen muy bien sus palabras”.