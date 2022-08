La reacción de Xavi al grupo de Champions, el caso Koundé y su revelación sobre Piqué: “Fui claro”

El defensor central Jules Koundé, que aún no ha podido disputar un solo minuto en partido oficial con el FC Barcelona, “podrá ser inscrito” para el partido del domingo contra el Valladolid en el Camp Nou en la tercera fecha de la Liga, afirmó este sábado su entrenador, Xavi Hernández.

“Nosotros no vamos a adulterar nunca la competición, y menos en la situación que estamos. En la situación que estamos seguro que el Barcelona no adultera la competición, ya te lo aseguro”, respondió Xavi al ser preguntado sobre el hecho de que Koundé no haya podido jugar en las dos primeras fechas pero sí podría hacerlo en la tercera.

“Está siendo complicado inscribir a Koundé, y a partir de ahí somos optimistas de cara a mañana y estamos convencidos de que lo podemos inscribir. A partir de ahí es un tema de negociaciones con la Liga, de números, de cuadrar números en el fair-play”, añadió el técnico culé en conferencia de prensa.

Llegado al Barça a finales de julio, el internacional francés (23 años, 11 selecciones con los ‘Bleus’), no pudo ser inscrito para las dos primeras fechas ligueras debido a los problemas económicos del Barça: el club catalán superaría el límite salarial fijado por LaLiga si inscribiese a todas sus incorporaciones en el ‘mercato’.

Xavi también se refirió al grupo en que quedó encuadrado su equipo en fase de grupos de la Champions, junto al Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Viktoria Plzen.

“Es seguramente el grupo más difícil de los 20 últimos años. El objetivo es superar la fase de grupos”, reaccionó Xavi.

LA CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA

Marcos Alonso

”Todos los escenarios son posibles y valoramos todas las opciones. No descaro ningún escenario”.

Sistema

”Habrá variaciones en función del rival, del partido... de los escenarios, de los jugadores, de las sensaciones... Es algo positivo para nosotros. No seremos previsibles”.

Ansu Fati

”Estamos en el buen camino. Marca diferencias incluso saliendo media hora. Le veo bien, feliz. Seguimos un proceso para que esté en perfectas condiciones. Vamos con pies de plomo con él”.