Xavi revela la situación de Lewandowski con el Barcelona y los intocables del club: “En mi cabeza lo tengo claro”

Fichajes

”Si fichamos, fichamos a gente que mejore y marque la diferencia. La edad puede ser importante, pero hay excepciones”.

Adama

”Decidiremos cuando sepamos la situación económica del club. Ha sido muy importante, sobre todo en la primera etapa, cuando vino. Tiene competencia. A Ferran y a Ousmane. Esto va de rendimiento”

¿Qué mejorar?

”Responsabilidad con balón. Cuando pierdes dos balones, el tercero es oro. Jugar bien al fútbol es no perder el balón”.

Balde

”Lo valoramos mucho. Nos va a ayudar estos días. Mañana, por ejemplo, igual tenemos minutos. Creemos en su progresión y capacidad. Puede ser importante. Jordi ha jugado casi todo desde que estoy aquí”.

Lewandowski rechaza la renovación del Bayern Múnich para jugar en el Barcelona de Xavi

Nico

”Es importante. Estoy contento con él. Es jugador de presente y futuro. Contamos mucho con él”.

¿Qué pide al equipo?

”Un último esfuerzo. Les pido intentar jugar mejor. Recuperar la idea de juego, volver a la excelencia de juego. A partir del juego, llegar a resultados”.

Fichar un ‘9’

”Creo que no toca. Cuando se cumpla el objetivo... Yo he sido muy claro con el club y he dicho lo que creo que necesitamos. Se nos van a exigir títulos”.

Segunda vuelta con muchos puntos

”Le damos importancia relativa porque, aún así, no nos ha dado. No son números malos, pero no nos ha dado para competir con el Madrid. Sí con otros rivales. Tenemos que mejorar”.

¿Saben los jugadores que no cuentan con ellos?

”Todavía no hemos dicho nada porque, básicamente, no hemos acabado la temporada. Todavía no hemos hablado con nadie Necesitamos a todos al cien por cien. A partir de aquí, cuando se cumplan objetivos, planificaremos”.

El juego

”Podemos mejorar. Hemos bajado el rendimiento ahora, pero hubo dos meses en que disfrutamos. Tenemos que mejorar las sensaciones, ser más responsables con la pelota. Mejorar la presión tras pérdida, la presión alta. Hemos bajado y tenemos que incrementarlo”.

¿Hay un equipo base?

”Tenemos que tener dobladas todas las posiciones y eso, a día de hoy, no lo tenemos. Eso nos obliga a hacer inventos”.

Lewandowski

”He fichado a Alves con 38. Al final no es la edad, es el rendimiento. El futbolista se cuida tanto... cada uno es un mundo. Ahí tienes a Ibrahimovic, a Modric, a Alves. Futbolistas que dan rendimientos muy altos con una edad. Cristiano Ronaldo, Messi.... Lo importante no es la edad, es mejorar lo que tenemos”