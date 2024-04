Xavi se va del Barcelona y el inesperado club que quiere que sea su nuevo técnico para la próxima temporada

“Siguen preguntándome si me quedaré si ganamos la Champions League. No, no me quedaré en FC Barcelona la próxima temporada, me voy y está decidido. Mi futuro no cambiará, mi respuesta no cambiará. Voy a dejar el club apenas termine la temporada. Disfrutaré de la próxima Champions pero como hincha del FC Barcelona”.

Xavi sabía que el equipo iba a mejorar tras su anuncio: “La gente no me creía, que iba a perder el vestuario. Hemos recibido críticas de forma injusta. Hemos demostrado que estamos preparados para competir en Europa. Para mí, este equipo tiene mucho mérito. En grandes escenarios, hemos dado la talla. Desde mi decisión, el equipo cambió y hay que sostenerlo, pero no cambia nada. Pienso que es el momento de un cambio. No cambia nada”.

Ya con el contexto explicado, hay un inesparado equipo que desea los servicios del entrenador para la próxima temporada, el club no vive su mejor momento.