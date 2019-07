Selección Sub-23 de Honduras, a su primera batalla ante Nicaragua por el PreOlímpico

Seguir a @Giancarlo_casta

La Selección Sub-23 de Honduras se enfrenta este miércoles en el primer choque ante Nicaragua por el boleto al PreOlímpico de la Concacaf.

Selección de Honduras ya entrena en Nicaragua

En el estadio Nacional de Managua se jugará este primer duelo que está programado para que de inicio a las 6:00 de la tarde.

Fabián Coito ha tenido amistosos ante Cuba (dos veces), Real España reservas y Platense, en todos sacó un triunfo.

Esta Selección Nacional jugará dos veces ante Nicaragua, el ganador de esta llave clasifica a al PreOlímpico que será en Costa Rica.

El juego de vuelta será el domingo 21 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula a las 6:00 de la tarde.

Posible alineación de Honduras: Alex Güity, Elison Rivas, José García, Denil Madonado, Cristopher Meléndez, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Rembrand Flores, José Reyes, Rigo Rivas y Douglas Martínez.

Día

Miércoles 17 de julio

Hora

6:00 PM

Estadio

Nacional Managua

Amistosos de Honduras previos

Honduras de Sub-23 2-1 Platense

Honduras de Sub-23 3-1 Real España reservas

Honduras 2-0 Cuba

Honduras 1-0 Cuba

Amistosos de Nicaragua

Municipal Liberia 1-2 Nicaragua

Municipal Liberia 1-3 Nicaragua

Árbitros

Drew Fischer (Canadá)

Línea 1: Chris Watiam (Canadá)

Línea 2: Richard Gauce (Canadá)

Cuarto Árbitro: Kimbell Ward (San Kitts y Nevis)

Asesora: Patricia Miranda (Costa Rica)

Comisario: Patrick Massent (Haití)

Juego de vuelta

Honduras-Nicaragua domingo 21 de julio en el estadio Olímpico (6:00 PM)

Llaves de Centroamérica

Nicaragua vs Honduras

El Salvador vs Panamá

Costa Rica vs Guatemala