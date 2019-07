Alejandro Reyes: "Tenemos una cultura futbolera, los invitamos el domingo"

La Selección Sub-23 de Honduras se prepara para recibir este domingo a las 6:00 de la tarde a Nicaragua en el partido de vuelta clasificatorio al Preolímpico de la Concacaf.

Alejandro Reyes, volante y jugador clave en el esquema de Fabián Coito, se refirió a ese duelo y su momento en la Bicolor.



"Gracias a Dios he tomado una mejor posición en la Selección por lo que he venido haciendo en mi equipo, yo creo que nadie es inamovible. Cuando me toca entrar de cambio o salir de titular siempre trato de hacer lo mejor", comenzó su discurso.



Sobre el partido de ida ante Nicaragua, el fino mediocampista comentó: "En lo personal la cancha afectó bastante, yo tenía días de no jugar en pasto sintético. Ellos lo hacen permanente ahí, afectó la parte física con algunos calambres en el segundo tiempo"



Y siguió: "Esperemos estar mejor para el domingo, sabemos que hay cosas que dejamos de hacer y si estamos unidos formaremos un gran equipo, esperamos darle alegría al pueblo".



En cuanto a qué les faltó en el juego de ida que ganaron 2-0 en Managua, el volante aclaró.



"Nos faltó el manejo del balón, Nicaragua maneja bien la pelota e incomoda. Nos faltó a nosotros tener más el balón, esperamos sacar ventaja de la cancha, vamos a tener a nuestra gente para que nos motive. En Honduras tenemos una cultura futbolera, los invitamos el domingo".

Un buen ambiente se vive en el entorno de la Selección Sub-23 previo a enfrentar a Nicaragua.

Reyes no quita el dedo del renglón al aducir que la escuadra catracha es una vitrina no solo para dar el salto a la mayor.



"La Selección Sub-23 es una vitrina no solo para la mayor, muchos ojos están puestos en nosotros. El 2-0 es el resultado más mentiroso y vendrán presionados", cerró.



Honduras viene de ganar el pasado miércoles en Managua por un marcador de 2-0, y en caso de perder 0-3 diría adiós a la clasificación al Preolímpico.