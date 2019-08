Inesperado: Roger Espinoza anuncia su retiro de la Selección de Honduras

No va más, Roger Espinoza anunció su retiro de la Selección de Honduras mediante un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.



El futbolista catacho aseguró en su texto que había cumplido su sueño de jugar en la escudra nacional y de participar en dos Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).



El 'Chino' debutó el 18 de enero del 2008 con Honduras en un triunfo contra la selección de Chile (2-0) en partido amistoso. En total con la 'H' marcó cinco goles en 53 encuentros disputados.

Roger Espinoza fue parte de la histórica escuadra nacional que regresó a una Copa del Mundo tras 28 años de sequía y tuvo el privilegio de tener minutos en dos justas mundialistas.

El futbolista también será recordado por su gran actuación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde se ganó el corazón de los aficionados en el encuentro de cuartos de final entre Honduras y Brasil en Saint James Park tras salir expulsado por el alemán Felix Brych.



Mensaje de Roger Espinoza en Instagram



"Después de muchos años representando a mi país al más alto nivel, he tomado la difícil decisión de retirarme.Me voy sabiendo que siempre di el 100 en cada partido. Jugar para Honduras siempre fue un honor, pero he llegado a una etapa de mi carrera donde competir para los dos, club y selección va más allá de mi capacidad como jugador.



Desde niño, siempre soñé en jugar un mundial con Honduras. Me voy con una alegría inmensa de saber que mis sueños más salvajes se hicieron realidad.



Ahora que todo esto termina, quiero agradecer a mis compañeros, entrenadores, la federación y sobre todo a los aficionados. Juntos logramos llevar a la selección a un nivel más alto y creamos memorias que nunca vamos olvidar. Por último quiero agradecer a mi familia por el apoyo incondicional.



Desde ahora en adelante, yo siempre seré un gran aficionado de la selección hondureña. Estoy listo y emocionado para ver a la siguiente generación de jugadores y sus logros. Se que llevarán a la selección a niveles más altos. ¡Vamos Honduras!