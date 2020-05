La triste historia de Rambo: Llegó a Sudáfrica, pero vio el debut de Honduras desde afuera

El 10 de mayo de 2010 Reinaldo Rueda anunció la lista de 23 jugadores para el Mundial de Sudáfrica. En ella figuró el nombre de Julio "Rambo" de León, quien nunca imaginó que sueño de disputar una Copa del Mundo, se convertiría en pesadilla.

Sueño truncado: Históricos futbolistas centroamericanos que no jugaron un Mundial

La Bicolor realizó su preparación en Frankfurt, Alemania y disputó amistosos en Austria antes de viajar a Johannesburgo y de allí a Nelspruit su debut contra Chile.

Rambo fue de lo mejor que presentó la "H" en los partidos de preparación, pero a pocos días para el encuentro contra los sudamericanos, en un entrenamiento disputó un balón dividido y sintió un pinchazo en su pierna derecha. Allí supo que el sueño se había terminado.

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no puede ser", fueron lo gritos de Rambo, mientras el doctor Óscar Benítez le pedía que se tranquilizara.

El galeno le dijo que esperara los resultados médicos, pero el ex del Genoa y Reggina lo sabía. "No doctor, no necesito esperar los resultados. Sé que estoy mal. El Mundial se acabó para mí. No, no, no puede ser".

La resonancia magnética se encargó luego de confirmar la mala noticia: Rambo, uno de los jugadores más talentosos que ha dado el fútbol hondureño, se quedaba sin Mundial por un desgarro.

Con ello se apagó la ilusión de ver al porteño cobrando un magistral tiro libre o desplegando su magia en Sudáfrica. En su lugar fue convocado de emergencia Jerry Palacios.

Lo convencieron para que se quedara en la concentración

Para que su retiro de la concentración no fuera tan dramática, el cuerpo médico le pidió que se quedara con el grupo hasta el juego contra Chile el 16 de junio de 2010 en el estadio Mbombela.

Rambo de León aceptó y ese día vivió el día más triste de su carrera: observar el partido a un lado del campo, estuvo en el banquillo como parte del staff.

Cuando se entonaban las notas de nuestro himno nacional, las cámaras de televisión captaron el rostro desencajado del volante. Honduras al final terminó perdiendo 1-0 y Rambo tras ello tomó un vuelo de regreso al país.

"Me voy amargado, vacío, no tengo ni lágrimas. Hay cosas que prefiero callar", soltó tras el encuentro.

Muma reveló cuándo se lesionó Rambo

En julio de 2010, una entrevista para Todo Deportes, Víctor "Muma" Bernárdez dijo que Rambo se lesionó en Alemania 15 días antes del arranque del Mundial.

Muma recordó que la Bicolor hizo un viaje de 12 horas en autobús desde Hermagor, Austria hasta su cuartel en Frankfurt Alemania. Llegaron en horas de la madrugada, por lo que solicitaron entrenar por la tarde, pero el cuerpo técnico desistió.

"Ese día se lesionó Rambo", sentenció Muma, al mismo tiempo que criticó a los entonces directivos de la Fenafuth por no conseguir un vuelo que los trasladara de ida y vuelta a Austria.