Bora Milutinovic desde Qatar: "No me fui por la puerta de atrás de Honduras"

Hablar de Bora Milutinovic, es referirnos a un destacado entrenador serbio que no necesita carta de presentación.

También fue futbolista, pero como técnico sus cinco clasificaciones a mundiales hacen ruido por él, además de sus distinguidos títulos a nivel de clubes en el continente americano.

Justo por este territorio se topó con selecciones de Costa Rica, México, Estados Unidos y Jamaica, pero también tuvo la dicha de dirigir a la que hoy considera como "una generación de oro".

Después de 16 años, en entrevista a DIEZ desde Qatar a través de los servicios de Facebook y Youtube Live, el extimonel y ahora directivo del Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 reveló detalles de su salida controversial de la escuadra hondureña que dirigía camino al Mundial de Alemania 2006 luego de haber dirigido menos de 15 partidos.

"Desgraciadamente no pudimos seguir porque el ambiente desde afuera alrededor no fue adecuado. Así que preferí irme a Qatar en donde vivo desde hace 10 años".

Además, se sinceró en que "me dio pena que salí, pero así es la vida, el destino. No me fui por la puerta de atrás, cuando el equipo gana siempre es puerta grande. Muchos se preocupan del porqué me fui, yo no me preocupo porque gracias a Dios me pude ir, no feliz, me fui triste por no estar con los muchachos que adoraba, pensé en lo que creí que debía hacer y al final todo me dio razón.

Bora durante una de sus sesiones de entrenamientos con la selección de Honduras 2003-04

Sobre ese pasaje recordó que "fue un equipo con jugadores humildes, con una personalidad. Aunque no fuimos al Mundial fue un equipo extraordinario. Si comienzo a hablar desde el portero, hasta el último jugador, imagínate que Carlos Pavón no jugaba, que era goleador en su equipo. David Suazo, Emil Martínez. No era un equipo, era un equipazo".

¿TEMA SALARIAL?

Bora Milutinovic aprovechó para dejar en manifiesto que "no tiene importancia".

"Eso no tiene importancia, importante es ir al Mundial. - ¿Usted sabe qué significa para un país cuando tu equipo nacional va al Mundial?- Mira el ejemplo de China, no ganó ni un partido, pero fue al Mundial. Por algún motivo la gente se fija en cosas que no tienen importancia. Yo fui feliz con todos los jugadores y cuerpo técnico", soltó.

Ver: La vista de Bora a la selección de Honduras Sub-20

Y agregó: Soy el más rico del mundo. El cariño de la gente, imagínate China, el último partido lo vieron 600 millones y nadie me pregunta cuánto he ganado, no he ganado nada en comparación con otros, que han ganado más, pero no han ganado (clasificaciones) nada. Pienso que era una generación de oro. En ese Mundial de 2010 había nueve jugadores que jugaron conmigo. Mi equipo era un equipazo. Para mí fue uno de los mejores".

OTRAS REACCIONES DE BORA

Se marchó sin hablar: Yo soy así, soy respetuoso y no me gusta hablar de las cosas. Lo único que puede hablar en mi nombre son los resultados. A mí no me gusta hablar, hablan los resultados y en todos los países mis equipos han dado buenos resultados.

¿Por qué Honduras no clasifica a una segunda ronda en mundiales?: "Uno debe ser analítico para ver dónde y cómo. El equipo que tenía, como ejemplo, necesitas gol. Yo tenía a Suazo, tenía a Emil Martínez, Edgar Álvarez, Mauricio Sabillón. Tienes que ver si tienes jugadores de esa capacidad. Mi generación disfrutaba el fútbol de sí mismo".

Bora dando instrucciones a la plantilla de Honduras. Los jugadores escuchan atentamente.

Jugadores claves de Honduras en su época: Tú ves a los jugadores de otra generación, un David Suazo o Amado Guevara eran otra galaxia.

¿Evolucionó Honduras en los últimos años o retrocedió?: Uno debe analizar por qué no ha conseguido buenos resultados. No es importante cuánto trabajas, lo importante es qué haces.

Jorge Luis Pinto vs Reinaldo Rueda y Luis Suárez: No puedo hablar de ellos, pero hoy te juzgan, aunque las situaciones no son idénticas. Son épocas y uno debe ser consciente. Jugadores de hoy y de antes son diferentes, recuerdas el equipo de Honduras del 81 (Mundial España 82), era una chulada de equipo.

Estadios en Honduras: "Nosotros siempre debíamos jugar en San Pedro Sula (Morazán), es un estadio donde tienes todas las ventajas. No jugamos allí porque no estaba en condiciones, por el pasto, vestidores... jugamos contra un equipo que en su momento no tenía capacidad (México). Puedo decir muchas cosas, pero uno debe ser consciente a dónde está. No es perfecto, pero hay una enorme ventaja que es la pasión de la gente.