Miguel Falero tras el empate ante El Salvador: "Me da lástima no habernos llevado los tres puntos"

El técnico de la Selección Sub-23 de Honduras, Miguel Falero, tras el empate 1-1 ante El Salvador que complica el pase a semifinales del Preolímpico. Dijo que se marcha conforme con el sacrificio de sus jugadores, lamentó que no anduvo fino el ataque y recalcó que no hubo conformismo.

"El cotejo fue sumamente disputado, ninguno quería reglar nada. Hubo una lucha en el mediocampo, éramos dos selecciones que nos conocíamos. Por eso optamos optamos por pelear y distribuir la pelota en el cambio con Edwin en la contención y la entrada de Alejandro Reyes. En el segundo tiempo creamos situaciones que fueron favorables, de estar mejor en la concreción, hubiera sido otro el resultado, pero conforme con el sacrificio y las ganas de los muchachos", inició contando.

Si hay algo que lamentó Falero fue haber desaprovechado el primer tiempo cuando su equipo fue anulado por el rival en el centro del campo.



Falero explicó que bajó a Edwin Rodríguez a la contención para tener más generación de juego. Foto Imago

"Si bien fue buena solidaridad y despliegue, pero desaprovechamos el primer tiempo al no intentar jugar más. Nos fuimos quedando estáticos, con poca movilidad y eso llevó a que el duelo fuera parejo. Cuando nos hicimos del balón, creamos situaciones de gol y eso me deja un poco de lástima de no habernos llevado los tres puntos".

La Bicolor ahora deberá enfrentar el duelo ante Canadá el jueves con la obligación de conseguir el resultado que lo ponga en las semifinales del Preolimpico de Concacaf.

"Hay que seguir por el buen camino en cuanto a recuperación de pelota, mejor en no perder pelotas en salida, que fue una de las situaciones que nos llevó a no poder sumar dos puntos más. Siempre hay cosas que corregir y nos obliga a obtener un triunfo en el partido que viene en una serie que sabíamos que iba a ser muy pareja".

Al estratega le consultaron si hubo conformismo tras el gol ante El Salvador y fue contundente.

"No hubo conformismo porque seguimos luchando y creando situaciones de gol, tratando de generar. Buscamos juntar gente de buena técnica como Edwin, Alejandro, Pinto, Palma, la entrada de Obregón, son jugadores de mitad de cancha hacia arriba. Quizá no fuimos precisos en definición, pero no hubo conformidad. Lo que si estamos es inconformes porque pudimos habernos llevado tres puntos de haber sido más certeros".

Jugadores cansados:

"Tenemos jugadores para sustituir como lo hizo Alejandro (Reyes) o lo ha hecho (José Mario) Pinto. (Juan Carlos) Obregón lo hizo bien, en esa definición donde tuvimos tres chances y no pudimos embocar. Tenemos que seguir. Está en nosotros y existe la posibilidad ante Canadá para una posible clasificación y hasta eso vamos a pelear".

Douglas Martínez con un golpe:

"Douglas ya está en sanidad. Un golpe muy fuerte otra vez en la rodilla donde tuvo una contusión el partido pasado. Confiamos en el trabajo de recuperación, venimos haciéndolo de buena forma. El jugar cada tres días nos obliga a ir cubriéndonos y llegar con los mejores jugadores disponibles".

Habló de la clara de gol que erró Obregón:

"Obviamente no lo quiso errar y lo mismo con Pinto en el remate anterior. No es que ninguno quisiera concretar, por el contrario, fue tanta la ansiedad por convertir que terminamos errando en las jugadas fáciles".