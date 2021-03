Denil Maldonado, el "Chino" de El Carrizal que dedica cada triunfo a su hermano Alex, quien falleció en el 2017

El Carrizal, barrio populoso del sector de Comayagüela en la capital de Honduras, es el lugar que vio crecer y dar los primeros pelotazos en las canchitas de tierra o en las calles principales del lugar, al capitán de la Selección Olímpica de Honduras que estará en las próximas olimpiadas de Tokio, Denil Maldonado.

Un lugar en el que sus habitantes deben sentirse muy orgullosos de lo que hasta ahora ha logrado uno de sus hijos, el famoso "Chino", como le conocen en el famoso Carrizal, de donde surgen muchísimos jugadores talentosos, pero que no todos tienen la fortuna de triunfar, como lo logró el pequeño Denil.

Cipote humilde, apasionado y que forjó su carácter gracias a sus padres y los golpes que le fue dando la vida, Denil Maldonado desde que era un chiquitín mostró su amor por el fútbol. Dicen que dormía con una pelota como almohada y que, en casa, no había otra cosa que lo motivara más que andar pateando el viejo balón que tenía.

"Ahí pasaba en los pasillos pateando aquella pelota todo el día, no miraba otra cosa que no fuera la pelota", cuenta su madre, doña Nilda Munguía.

Además, en casa tenía su ejemplo a seguir, su hermano adora, Alex Geovanny, seis años mayor que él y que quien lo motivó a jugar fútbol desde siempre.

"Era mi paso a seguir, comenzó en el fútbol primero que yo, Alex era mi motivación y yo siempre decía 'alguna vez estaré con mi hermano jugando en la Liga Profesional'", recuerda el gran capitán de la Selección de Honduras que acaba de sellar su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Denil viene de una familia humilde, sencilla, trabajadora, que ha tenido que librar muchas batallas para salir adelante. Don Juan Maldonado, su padre, ha guiado a sus hijos por el buen camino y él no fue la excepción.

Denil Maldonado tiene 22 años y ha sido capitán en todas las selecciones en las que ha estado.

"A Denil siempre lo recuerdo como un niño inquieto, que siempre andaba pateando la pelota por cada rincón de la casa, pero eso sí, muy obediente", describe don Juan.

Los que le conocieron desde cipote, siempre decían que Denil tenía mucho talento y que muy rápido iba a triunfar en el fútbol. Su primer entrenador fue el famoso Alfonso "Foncho" Uclés, miembro de la dinastía Uclés de nuestro país, y nunca dudó que su pupilo tendría la posibilidad de trascender.

"Este niño a los 16 años estará en la Liga Nacional y muy rápido en la Selección, no lo dudo, tiene talento natural, es un buen líder y tiene mucho carácter", decía don Foncho.

Aquellas palabras fueron proféticas, pues Maldonado por rápido, surgido de las inferiores del Motagua, llegó al primer equipo del Ciclón y en un abrir y cerrar de ojos debutó con apenas 17 años, además comenzó a formar parte de los procesos de las distintas selecciones nacionales menores.

Denil Maldonado debutó en Liga Nacional de Honduras con el Motagua cuando apenas tenía 17 años.

De hecho, en el 2015 ya estaba jugando su primera Copa del Mundo Sub 17 con la Selección Nacional, en Chile, donde le mostró al mundo todas sus grandes condiciones como futbolista. Denil había nacido para ser grande y paso a paso, fue preparándose para cosas aún más importantes en su carrera deportiva.



UNA TRAGEDIA QUE LO MARCÓ PARA SIEMPRE



Los primeros años como profesional para Denil Maldonado fue una explosión total de buenas cosas para su vida, pero hubo un hecho trágico familiar que lo marcaría para siempre.

Viajamos en el tiempo y retrocedemos al mes de febrero del 2017. Exactamente el día 12, Denil abordó un avión junto a sus compañeros de Selección Nacional Sub 20 para ir al pre mundial de Costa Rica, clasificatorio a la Copa del Mundo de Corea del Sur de ese año.

Alzó vuelo y jamás, pero nunca se le cruzó por la cabeza que 48 horas después la tragedia iba a tocar las puertas de su familia.

En el Premundial disputado en Costa Rica, Denil Maldonado anotó un gol y se lo dedicó a su hermano.

Su hermano mayor, mejor amigo y ejemplo a seguir, Alex Yovany Maldonado, había sido asesinado mientras se transportaba en un bus rapidito en Tegucigalpa y durante un asalto a mano armada por tres sujetos no identificados.

Era estudiante de arquitectura en la universidad José Cecilio del Valle, Alex Maldonado tenía aún miles de sueños por cumplir, entre ellos seguir viendo a su hermano Denil triunfar en el fútbol.

"Recuerdo que no pude dar un último abrazo. Él llegó tarde al aeropuerto y nosotros ya íbamos a abordar, pero me dijo que me cuidara y que le regalara un gol, y la clasificación”, relata el propio Denil.

Mientras Alex falleció por culpa de la violencia que azota a nuestro país (en el año 2017 la tasa de homicidios en Honduras fue de 43.58 por cada 100 mil habitantes), Denil se alistaba para encarar el pre mundial y debía tomar una difícil decisión: abandonar la concentración y viajar a Tegucigalpa para velar a su querido hermano mayor o quedarse y cumplir el sueño de clasificar a su segunda Copa del Mundo.

"Recuerdo que le dije a mi hijo: que esas oportunidades solo se vivían una vez y que la mejor manera de honrrar la mememoria de Alex era quedarse y lograr la clasificación. Fue la mejor decisión porque valió la pena al final", nos dice su padre, don Juan Maldonado.

Y sí que valió la pena el enorme esfuerzo de Denil, que con su corazón hecho pedazos, lideró a la Selección Sub 20 de Honduras a nueva Copa del Mundo, además fue una de las principales figuras.

"Se lo había prometido a mi hermano y desde ese momento, cada triunfo, cada éxito que consigo se lo dedico a mi hermano Alex y a toda mi familia. Es mi motivación saber que desde el cielo me acompaña en todo momento", declaró Denil en su momento y es algo que seguirá haciendo hasta que Dios quiera.



UN AÑO DURO, PERO EL CAPI NO SE RAJA



Antes del inicio del torneo Preolímpico de Guadalajara, México, asaltaba la pregunta sobre el nivel de Denil Maldonado ¿Mostrará un buen rendimiento si en un año apenas jugó durante toda la temporada?

Denil Maldonado visitó la tumba de su hermano con DIEZ después de coronarse campeón con Motagua.

Su situación no fue fácil durante el 2020, debido a la pandemia del Covid 19, que provocó la suspensión de los torneos en México, donde estaba en ese momento con el Pachuca.

Con los Tuzos, club que lo adquirió en calidad de préstamo, apenas jugó tres partidos de Copa y no logró debutar en la Liga MX.

Denil entre febrero de 2020 (antes del inicio de la pandemia) y diciembre del año anterior, no tuvo ningún tipo de participación competitiva, más que entrenamientos con el Pachuca.

A mitad de temporada fue traspasado al Everton de Chile, pero en esa transacción vivió una travesía porque tuvo que viajar a Honduras y esperar encontrar la manera de trasladarse a Chile. Fue hasta en diciembre del 2020 que pudo hacer y comenzar a jugar algunos partidos. "En algún momento me sentí frustrado por no jugar, pero no dejé de trabajar nunca, sobre todo pensando en la Selección Nacional", explicó en su momento, Maldonado.

Sumó 162 minutos en total con el Everton, solo en uno de cuatro duelos fue titular, una cantidad bastante preocupante para luego incorporarse a la Selección Nacional Sub 23 y tomar ritmo para el preolímpico, pero el capitán no se rajó, se esforzó mucho y consiguió en tiempo récord, ponerse a tono para tomar las riendas de la Bicolor y liderar el barco que nos clasificó a los Olímpicos de Tokio 2021.



Lo que debés saber de Denil Maldonado



-Debut a los 17 años con Motagua

-Cuatro títulos de Liga Nacional con Motagua

-Mundial Sub 17 - Chile 2015

-Mundial Sub 20 - Corea del Sur 2017

-Juegos Centroamericanos y del Caribe (Bronce)

-Juegos Panamericanos Lima 2019 (Plata)

-Debut con la Selección Mayor - 5 de septiembre de 2019 contra Chile

-Clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021